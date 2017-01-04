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Клінтон планує відвідати інавгурацію Трампа

11:00, сьогодні 202 Читать новость на русском
Гілларі Клінтон
Гілларі Клінтон / Getty Images

На інавгурації 45-го президента США будуть присутні кілька колишніх американських президентів з дружинами.

За інформацією АР, відвідає захід і подружжя Клінтонів: Білл і Гілларі.

Клінтони зголосилися відвідати інавгурацію, яка запланована на 11 січня, після того, як про готовність прийти заявили Джордж Буш і його дружина Лора.

Зокрема, у повідомленні на офіційному сайті Буша зазначається, що "Буші з задоволення спостерігатимуть за мирним переходом влади – характерною ознакою американської демократії".

Ресурс також підкреслює, що як у Буша, так і у Гілларі спостерігаються складні стосунки з Трампом – брат Джорджа Джебб програв Трампу на праймеріз "республіканців" щодо кандидата в президенти, а Гілларі уперше з’явиться на публіці після болючої поразки на президентських виборах.

Окрім вищезазначених осіб, захід відвідає і Джиммі Картер разом з дружиною Розалін.

Зауважимо, що колишні президенти зазвичай є частими гостями на інавгураціях новобраних голів держав.

Одразу після вступу на офіційну посаду Трамп планує провести першу прес-конференцію в ролі президента.

Читайте також: Путін вважає, що Трамп зобов’язаний йому своєю перемогою на виборах, – Портников

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що президента Петра Порошенка на інавгурації Дональда Трампа не буде.

Теги: Політика США Гілларі Клінтон Дональд Трамп Вибори у США
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