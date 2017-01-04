Клінтон планує відвідати інавгурацію Трампа

На інавгурації 45-го президента США будуть присутні кілька колишніх американських президентів з дружинами.
За інформацією АР, відвідає захід і подружжя Клінтонів: Білл і Гілларі.
Клінтони зголосилися відвідати інавгурацію, яка запланована на 11 січня, після того, як про готовність прийти заявили Джордж Буш і його дружина Лора.
Зокрема, у повідомленні на офіційному сайті Буша зазначається, що "Буші з задоволення спостерігатимуть за мирним переходом влади – характерною ознакою американської демократії".
Ресурс також підкреслює, що як у Буша, так і у Гілларі спостерігаються складні стосунки з Трампом – брат Джорджа Джебб програв Трампу на праймеріз "республіканців" щодо кандидата в президенти, а Гілларі уперше з’явиться на публіці після болючої поразки на президентських виборах.
Окрім вищезазначених осіб, захід відвідає і Джиммі Картер разом з дружиною Розалін.
Зауважимо, що колишні президенти зазвичай є частими гостями на інавгураціях новобраних голів держав.
Одразу після вступу на офіційну посаду Трамп планує провести першу прес-конференцію в ролі президента.
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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що президента Петра Порошенка на інавгурації Дональда Трампа не буде.
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