Коли ми починаємо зміни, які не задовольняють корупціонерів, спостерігаємо інформаційні атаки, – Супрун

Останні тижні ситуація навколо міністерства охорони здоров’я і закупівлі ліки не сходить з перших шпальт. Деякі з медиків звинуватили очільницю МОЗ в тому, що вона провалила закупівлю ліків для українців, у відповідь Уляна Супрун звинувачує лікарів та фармацевтів у корупції та поборах з пацієнтів.

Одна з проблем – закупівля стентів на невідкладні стани. Про ситуацію з ними Уляна Супрун розповіла у ефірі Громадського радіо.

Кошти на державні закупівлі ліків виділялися роками в Україні. Але не було контролю. Ліки мали бути безкоштовно передані пацієнтам. Але в лікарнях за них брали гроші. Беруть гроші і за ліки чи медичні вироби, які ми безкоштовно передаємо через МОЗ. З податків громадян закуповують стенти або ліки, які ми безкоштовно передаємо до лікарень. Але тоді знову громадяни платять за стенти або ліки, за які вже заплатили через податки,

– розповіла Уляна Супрун.

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Відтак, за її словами, зі зміною в підході до державних закупівель вдалося значно зекономити, що дало можливість закупити більшу кількість ліків та медичного обладнання.

"МОЗ закуповує стенти на невідкладні стани. Минулого року їх закупили близько 7 200. Цього року через державні закупівлі міжнародними організаціями ми зможемо за майже ті ж кошти закупити 10 500. Нам потрібно приблизно 11 000 на невідкладні стани. Пацієнти мають перевірити, чи є в наявності стенти. Але треба розуміти, що стенти на невідкладні стани є безкоштовними. Потрібно вимагати", – заявила міністр.

Уляна Супрун зазначила, що процедура стентування не є дуже складною, і це можна зробити навіть у лікарнях в регіонах.

"Але потрібно, щоб була апаратура на ангіографію. В 2017 році ми заклали в бюджет 150 мільйонів гривень, щоб закупити її", – розповіла очільниця МОЗ.

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Щодо самих реформ і проблем із закупівлею ліків, то, за словами Уляни Супрун, вона готова до будь-якого конструктивного діалогу.

Ми завжди відкриті для медіа. Ми будемо далі інформувати пацієнтів, громадян України, медіа про те, як відбуваються реформи. Коли ми починаємо зміни, які не задовольняють корупціонерів, ми спостерігаємо інформаційні атаки. Це не перший раз і, думаю, не останній,

– підсумувала Уляна Супрун.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Уляна Супрун 24 січня буде гостем програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною на 24 Каналі. Початок о 22:00 годині. Не пропустіть!