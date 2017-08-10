Коли Росія піде з Донбасу: втішний прогноз від урядовця

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Російська Федерація піде з Донбасу вже у 2018 році.
Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.
"За розрахунками, у 2018 році Росія піде. Причому, при своїх розрахунках, щось схоже на ті санкції, які вже були підписані та майже вступили в силу, на це теж був розрахунок. Щось подібне буде", – сказав він.
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На думку Гримчака, останній такий бій за Україну буде, мабуть, у листопаді.
Це коли Росія спробує активізувати все, що у неї є для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні заради того, щоби не виходити з Донбасу,
– додав він.