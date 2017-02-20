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Колишній мер Севастополя оприлюднив цікаві факти про підготовку окупації Криму

23:23, сьогодні 3171 Читать новость на русском
Олексій Чалий у 2014 році
Олексій Чалий у 2014 році / Соцмережі

Операція щодо виходу Криму зі складу України готувалася ще задовго до подій 2014 року, коли відбувся так званий "референдум".

Про це розповів один із учасників анексії Криму та та колишній так званий "народний мер" Севастополя Олексій Чалий, передає "РИА Новости".

За його словами, переворот у Криму готувався ще задовго до подій 2014 року та придатних ситуація для цього було вдосталь, однак не було юридичної можливості.

У 2004-2005 роках ми перший раз готувалися до перевороту у зв'язку із "помаранчевою революцією". Але юридично міцна база для наших дій могла з'явитися тільки в разі, якщо б виник період беззаконня, коли не можна залишатися у рамках закону. В 2004-2005 року цього не сталося. Тоді, як ви пам'ятаєте, в Києві відбулася практично легітимна передача влади",
– зауважив сепаратист.

Також він стверджує, що подібна ситуація була і в 2008 році під час війни у Грузії.

Ющенко був президентом України. Чорноморський флот Росії брав участь в операції, і коли вони поверталися до Севастополя, на свою головну базу, Ющенко дав команду їх не пускати,
– наголосив політик.

Кримський посіпака Путіна назвав це провокацією, близькою до оголошення війни

Я не буду вдаватися в деталі, але насправді до цього було дуже близько. Але офіцери просто не наважилися стріляти один в одного, живучи в одному місті, дивлячись один одному в очі. Тоді ми теж готувалися до захоплення влади в місті. Але не вийшло,
– з горем у серці зітхає один із організаторів окупації Криму.

Крім того, екс-мер Севастополя заявив, що зручним випадком для перевороту" став момент, коли на Майдан відправили севастопольський "Беркут".

Вони повернулися до Криму 22 лютого, прориваючись через заслони, обпалені, пропахлі палаючими покришками. Ми вже тоді розробили практичний план, як провести мітинг, як зайти, забрати адміністрацію, міськраду. Зрозуміло, що вхід строю автоматників був би дуже ефектним. Тому ми тут знайшли один одного з "Беркутом". Вони вже думали, як їм сім'ї переправити на Кавказ. Я кажу: "Підтримайте? А я забезпечу доставку сімей на Кавказ і там сховаємо їх у якийсь санаторій на час, поки все не закінчиться". Вони: "Підтримаємо". Ось про це ми з ними домовилися вже 23 лютого,
– підкреслив Чалий.

Читайте також: Санаторії позакривали. За України у нас робота була, – жителі Криму

Теги: Політика Україна Анексія Криму Новини Криму Севастополь Беркут
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