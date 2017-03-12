14:20
12 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 11:00: Бої у зоні АТО. Протести у Нідерландах
Випуск новин
13:15, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Колишній президент Сербії та Чорногорії отримав тюремний термін через корупцію

11:49, сьогодні 170 Читать новость на русском
Светозар Марович
Светозар Марович

Екс-президент Сербії і Чорногорії Светозар Марович отримав майже три роки тюрми через корупційні схеми. Також йому доведеться повернути державі 1,2 мільйона євро.

Светозар Марович зізнався у тому, що очолюване ним кримінальне угрупування займалося незаконними оборудками з нерухомістю у курортному місті Будва під його заступництвом, повідомляє DW.

Марович став першим високопосадовцем, який через корупцію потрапив за грати. Зазвичай обвинувачені в корупції посадовці або користуються заступництвом власних партій, або затягують розгляд справи, допоки їх не можна буде притягти до відповідальності за строком давності злочинів.

Сама справа Маровича вдарить по позиціям правлячої Демократичної партії соціалістів Чорногорії та її лідера – прем’єр-міністра Міло Джукановича, який неодноразово потрапляє у корупційні скандали.

Читайте також: Президенту Південної Кореї оголосили імпічмент

Теги: Політика Сербія Чорногорія Корупція
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Хто поплатиться через декларації: стали відомі прізвища депутатів, яких викрила ГПУ
 17 листопада 2016 , 23:10 7
Блокада торгівлі з окупантами. З’явився перший редут на маріупольському напрямку
 25 лютого , 20:52
Луценко розповів, коли Росія почала вводити свої війська в Україну
 23 січня , 08:33 2
Харковом пройшов масштабний смолоскипний марш: опублікували фото та відео
 11 грудня 2016 , 19:52 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук