Колишній президент Сербії та Чорногорії отримав тюремний термін через корупцію

Екс-президент Сербії і Чорногорії Светозар Марович отримав майже три роки тюрми через корупційні схеми. Також йому доведеться повернути державі 1,2 мільйона євро.

Светозар Марович зізнався у тому, що очолюване ним кримінальне угрупування займалося незаконними оборудками з нерухомістю у курортному місті Будва під його заступництвом, повідомляє DW.

Марович став першим високопосадовцем, який через корупцію потрапив за грати. Зазвичай обвинувачені в корупції посадовці або користуються заступництвом власних партій, або затягують розгляд справи, допоки їх не можна буде притягти до відповідальності за строком давності злочинів.

Сама справа Маровича вдарить по позиціям правлячої Демократичної партії соціалістів Чорногорії та її лідера – прем’єр-міністра Міло Джукановича, який неодноразово потрапляє у корупційні скандали.

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