Колишній український бізнесмен почав усе спочатку після повної втрати зору

Незрячого у цьому чоловікові впізнати важко, видають хіба темні окуляри.

7 років тому успішний бізнесмен Олег Савчук через нещасний випадок повністю втратив зір. Кілька безуспішних операцій та тисячі гривень на лікування не зробили дива.

Після трагедії, чоловік переїхав у село. Усю роботу вдома чоловік робить сам. Зварює метал, ріже деревину, а нещодавно власноруч побудував альтанку, самостійно проклав до будинку водогін та каналізацію. За власними кресленнями він з нуля зібрав трактор. Їздить на ньому теж сам.

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Головне, аби поруч була людина, яка підкаже, куди саме їхати. У сім'ї росте 3 дітей. Старший син Максим – це очі батька. Завжди допомогти Олегу намагаються і односельчани

А ще Олег мріє відкрити власний бізнес і не втрачає віри у життя. Каже, - саме позитивний настрій врятує у будь-які складній ситуації.