Командири бойовиків жорстоко карають своїх підлеглих: шокуючі подробиці

Командири підрозділів російських окупаційних військ на Донбасі з метою підтримання дисципліни вдаються до самосуду та побиття.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, відомо про те, що командир одного з підрозділів наніс тяжкі тілесні ушкодження двом бойовикам за вживання спиртних напоїв.

За відмову виконувати накази – бойовиків карають тим, що їх відправляють на передові позиції.

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Проте такі жорстокі спроби налагодити дисципліну не мають жодного ефекту. Адже командири часто, побоюючись за власне життя, відмовляються лишатися з особовим складом на позиціях вночі. Це свідчить про те, що між командирами та підлеглими зовсім немає довіри.