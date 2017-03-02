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Компанія "ВОЛЯ" разом з Disney втілює мрії юних принцес

Нова тема 11:30, сьогодні 32 Читать новость на русском

Втілити дитячу мрію у реальність. Компанія "ВОЛЯ" разом зі студією Disney започаткувала в Україні світову ініціативу Dream big, Princess.

З 6 по 12 березня глядачі ВОЛЯ Cine+Kids HD матимуть змогу не тільки насолодитися колекцією світових хітів Disney, а й отримають шанс здійснити своє заповітне бажання.

"Це новий проект, який ми хочемо представити Україні. Це спеціальний кінопоказ кінематографічних і мультиплікаційних фільмів про принцес, які здійснюють героїчні вчинки. Але ми хочемо перетворити його не тільки в перегляд, а й в участь наших молодих телеглядачів", – розповіла директор з маркетингу компанії "ВОЛЯ" Вікторія Цомая.

Для участі необхідно від руки написати листа про заповітну мрію, зробити його фото, розмістити на сторінці "ВОЛЯ" у Facebook з хештегом #DreamBig та поділитися публікацією. Троє українських принцес матимуть змогу здійснити своє заповітне бажання.

"Найголовніший критерій – це мріяти високо. Мрії бувають різні, але ми будемо читати і обирати ті, які мають цілеспрямованість і мають в собі певну силу і бажання розвиватись", – додала директор з маркетингу компанії "ВОЛЯ" Вікторія Цомая.

Надихатимуть учасників героїні Disney. Протягом двох тижнів побачити оскароносну "Білосніжку", номінанта на премію "Чудовисько та Красуня" та багато іншого зможуть всі користувачі послуг компанії. Адже, з 3 по 12 березня СINE+Kids HD буде доступним для всіх користувачів цифрового та інтерактивного телебачення ВОЛЯ в Україні.

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