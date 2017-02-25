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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Кому з президентів українці довіряли найменше: цифра дня

07:25, сьогодні 1361 Читать новость на русском

До президентів України завжди було багато питань: і все через їхню специфічну, м'яко кажучи, політику та саботажну поведінку.

9% українців довіряли Вікторові Ющенкові на момент завершення його каденції. І це найгірший показник серед усіх гарантів Конституції.

у 2014 році політику Януковича схвалював лише кожен 10 українець. А найсерйозніше падіння довіри відчув на собі Леонід Кравчук.

Повний випуску програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

Теги: Політика Президент України
Джерело: 24 Канал
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