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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Що таке і чим корисний Mobile ID

Корисні файли 07:45, сьогодні 51 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – через півроку в Україні запрацює сервіс Mobile ID. За словами експертів, він дозволить за допомогою телефону не лише робити покупки, а й голосувати.

Також у випуску:

Кілька ідей для зручного застосування гарячого клею.

Як власноруч змайструвати точильний станок.

Теги: Інтернет Корисні файли Поради смартфон
Джерело: 24 Канал
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