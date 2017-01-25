Корисні файли. Що таке і чим корисний Mobile ID
Корисні файли 07:45, сьогодні 51 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – через півроку в Україні запрацює сервіс Mobile ID. За словами експертів, він дозволить за допомогою телефону не лише робити покупки, а й голосувати.
Також у випуску:
Кілька ідей для зручного застосування гарячого клею.
Як власноруч змайструвати точильний станок.
Джерело: 24 Канал
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