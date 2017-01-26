Корисні файли. Скільки коштує застрахувати здоров’я в Україні
Корисні файли 07:18, сьогодні 86 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – здоров’я не купиш за гроші, та коли людина хворіє, коштів на це витрачається чимало. То які медичні поліси пропонують страхові компанії та стільки вони коштують.
Також у випуску:
Як насправді треба використовувати пластикові вішаки.
Незвичайний гайковий ключ, при якому решта ключів – непотрібні.
Як за допомогою пластикової пляшки зробити повітряний насос власноруч.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Порошенко вступив у суперечку зі студентом через війну7 жовтня 2016 , 07:54 300
У Пентагоні відповіли Москві щодо українських ракетних навчань1 грудня 2016 , 19:45 1
Кремль зробив сенсаційну заяву щодо України23 жовтня 2016 , 14:00 4
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером23 грудня 2016 , 07:45
Корисні файли. Як їздити взимку і чого категорично не можна робити в мороз: поради водіям7 грудня 2016 , 07:46
Корисні файли. Краще. Практичні поради для економії електроенергії27 листопада 2016 , 07:18
Коментарі