08:21
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 23:00: Трамп будує стіну. Елітні автокрадії
Випуск новин
00:08, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Програми Корисні файли
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Скільки коштує застрахувати здоров’я в Україні

Корисні файли 07:18, сьогодні 86 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – здоров’я не купиш за гроші, та коли людина хворіє, коштів на це витрачається чимало. То які медичні поліси пропонують страхові компанії та стільки вони коштують.

Також у випуску:

Як насправді треба використовувати пластикові вішаки.

Незвичайний гайковий ключ, при якому решта ключів – непотрібні.

Як за допомогою пластикової пляшки зробити повітряний насос власноруч.

Теги: Корисні файли
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
4 сезон
25 січня, 22:33 4 сезон "Шерлока": грандіозний провал грандіозного серіалу
1 890
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
25 січня, 21:00 Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
Анна Косинська 2509
Легалізувати все:
25 січня, 20:01 Легалізувати все: "Конопляні джмелі" великі та не дуже
Яніна Ткачук 1 1480
Китай і Росія: хто кого
25 січня, 19:00 Китай і Росія: хто кого
Інна Жолобович 2419
Порошенко вступив у суперечку зі студентом через війну
 7 жовтня 2016 , 07:54 300
У Пентагоні відповіли Москві щодо українських ракетних навчань
1 грудня 2016 , 19:45 1
Кремль зробив сенсаційну заяву щодо України
23 жовтня 2016 , 14:00 4
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером
23 грудня 2016 , 07:45
Корисні файли. Як їздити взимку і чого категорично не можна робити в мороз: поради водіям
 7 грудня 2016 , 07:46
Корисні файли. Краще. Практичні поради для економії електроенергії
27 листопада 2016 , 07:18
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук