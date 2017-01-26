Корисні файли. Скільки коштує застрахувати здоров’я в Україні

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – здоров’я не купиш за гроші, та коли людина хворіє, коштів на це витрачається чимало. То які медичні поліси пропонують страхові компанії та стільки вони коштують.

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