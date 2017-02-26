Космічну суму грошей виділило Міноборони громадським організаціям, – волонтер

Минулого року держава виділила понад 77 мільйонів гривень на підтримку "лівих" громадських організацій при Міністерстві оборони України.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив відомий волонтер Роман Донік.

"77 мільйонів гривень було виділено державою в 16 році на підтримку " лівих" ГОшок у Громадській раді при МО. 77 012 500 грн. ГО "Закінчимо війну" – 1 100 000 грн. Закон прописаний таким чином, що Полторак не може ніяким чином впливати... на це процеси, тобто громадськість збирається і сама вирішує, кому і чого. І навіть без його підпису, все одно вони отримають ці гроші. Хочете змін – йдіть в цю Громадську раду", – пропонує волонтер

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Зазначимо, що танк "Булат" коштує близько мільйона доларів.