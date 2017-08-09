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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кращих медиків України нагородили Орденом святого Пантелеймона

22:58, сьогодні 96 Читать новость на русском

Кращих медиків нагородили найвищою професійною відзнакою – Орденом Святого Пантелеймона. Претендентів на нагородження висували їхні ж колеги, а також громадськість. А переможців визначала спеціальна рада таємним голосуванням.

Орден святого Пантелеймона отримали 5 медиків. Їх обрали з-поміж 160 кандидатів. Кращих медиків спочатку пропонувала громадськість, а переможців визначали таємним голосуванням спеціальна рада.

Місія цієї відзнаки – високо оцінити важку працю тих, хто щодня рятує людські життя.

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Пані Мирослава 26 років у медицині. Працює сільським фельдшером у Львівській області. Під час Революції Гідності разом з чоловіком волонтерила на Майдані. А коли розпочалась війна на Донбасі – все покинула і на півтора роки поїхала на передову. Жінка з хвилюванням пригадує той час, адже вдома лишилося четверо дітей. Син Василь зізнається, хоробрістю мами пишається.

Пані Мирослава отримала звання "кращого медика" і надзвичайно пишається нагородою. Це її перша висока відзнака за роки роботи.

Раніше медичних нагород і не було як таких, подяки, грамоти були звичайно. Переповнює радість вдячність, за нагороду, за те, що мої колеги оцінили мене,
– пояснила вона.

Михайло Каштальян як військовий хірург пройшов не одну війну. З українською миротворчою місією був в Іраку, а коли війна прийшла в Україну - ініціював створення польових шпиталів у зоні АТО. Почесний Орден лікарю вручив Патріарх Філарет.

Михайло Каштальян зізнався, не очікував, що отримає нагороду.

Медицина – це колективна праця, не лише моя заслуга. Не думав, що мої скромні успіхи оцінять так високо,
– наголосив військовий хірург.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України Лікування
Джерело: 24 Канал
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