Кравчук озвучив свій рецепт, як припинити війну на Донбасі

Перший президент України Леонід Кравчук розповів свою версію для припинення війни на Донбасі.

Свій "рецепт" він озвучив в ефірі Ехо Москвы.

За словами Кравчука, треба зібрати по 5 моральних авторитетів від кожної країни і почати переговори. Таким чином, переконаний президент, можна припинити війну і повернутись до не до братських, але до партнерських відносин.

"Я пропонував (і зараз пропоную) Кремлю визначити 5 осіб, моральних авторитетів, які ніколи не були при владі, в партіях, ніде ... Не були. Просто моральні авторитети. І в Україні таких 5. Нехай сядуть і напишуть документ, що потрібно зробити, щоб припинилася війна, і налагодити відносини", – заявив Кравчук.

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