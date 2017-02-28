14:40
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 11:00: Торговельна блокада. Польща запросила на реабілітацію бійців АТО
Випуск новин
14:33, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Крим був приречений, – Кравчук

13:38, сьогодні 2015 Читать новость на русском
Перший президент України Леонід Кравчук
Перший президент України Леонід Кравчук / Фото з відкритих джерел

Україна не мала змоги зупинити анексію кримського півострова, яку Кремль готував роками.

Про це розповів перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Я думаю, Крим був приречений на те, щоб його здати, тому що Росія готувалася до анексії Криму давно. І в той час утримати Крим, коли в Україні було безвладдя, слабкі позиції і в центрі, і на місцях, а в Криму тим паче – захистити Крим було неможливо. Інша справа, що треба було зробити хоча б спроби. Ми ж, навпаки, називали героями тих, хто підставляв ліву щоку, коли його били по правій", – сказав він.

За словами Кравчука, він би не допустив, щоб на півострові з'явились "зелені чоловічки". Їхньої появи у Криму треба було уникнути всіма можливими та неможливими способами.

Тому що, коли справа набуває форм вже не просто підготовки, а конкретних дій – зупинити дії дуже важко. А передбачити кроки, щоб не розпочати дії – це можливо, і це є завданням кожного політика – прогнозувати,
– наголосив Леонід Кравчук.

Читайте також: Кравчук пояснив, навіщо Росія визнала паспорти "ЛДНР"

Теги: Новини Росії Україна Анексія Криму Новини Криму Леонід Кравчук
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
На Донбасі розгорнули найбільший у світі синьо-жовтий стяг
 11 вересня 2016 , 12:12 1
Топ-6 романтичних місць України: незабутні враження для закоханих
 10 лютого , 20:10
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук