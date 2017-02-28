Крим був приречений, – Кравчук

Україна не мала змоги зупинити анексію кримського півострова, яку Кремль готував роками.

Про це розповів перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Я думаю, Крим був приречений на те, щоб його здати, тому що Росія готувалася до анексії Криму давно. І в той час утримати Крим, коли в Україні було безвладдя, слабкі позиції і в центрі, і на місцях, а в Криму тим паче – захистити Крим було неможливо. Інша справа, що треба було зробити хоча б спроби. Ми ж, навпаки, називали героями тих, хто підставляв ліву щоку, коли його били по правій", – сказав він.

За словами Кравчука, він би не допустив, щоб на півострові з'явились "зелені чоловічки". Їхньої появи у Криму треба було уникнути всіма можливими та неможливими способами.

Тому що, коли справа набуває форм вже не просто підготовки, а конкретних дій – зупинити дії дуже важко. А передбачити кроки, щоб не розпочати дії – це можливо, і це є завданням кожного політика – прогнозувати,

– наголосив Леонід Кравчук.

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