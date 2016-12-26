Крім Росії, ще одна країна буде в траурі за загиблими у катастрофі Ту-154

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив слова співчуття президенту Росії Володимиру Путіну і собі вирішив оголосити жалобу в країні.

За словами Лукашенка, після катастрофи літака Ту-154 над Чорним морем Білорусь у траурі разом з Росією.

Почуття скорботи і співчуття охопило сьогодні нашу країну - повідомлення про катастрофу літака Ту-154, прямував з Сочі в Сирії, не залишило байдужим жодного білоруса. Ця трагедія - наша спільна біль, і Білорусь сьогодні сумує разом з Росією. У цю скрутну хвилину ми поруч, повністю поділяючи це страшне горе,

– цитує Лукашенка його прес-служба.

За дорученням Лукашенка 26 грудня над усіма білоруськими держустановами будуть приспущені прапори на знак солідарності та скорботи за загиблими у катастрофі російського літака Ту-154 біля Сочі.

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В ніч 25 грудня у Чорному морі неподалік від Сочі зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова і 9 представників російських ЗМІ.



Понеділок, 26 грудня, в Росії оголошено днем жалоби.