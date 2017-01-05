Кривава трагедія в Мексиці: невідомі розстріляли ринок

У курортному мексиканському місті Акапулько група озброєних людей відкрила стрілянину по місцевому ринку.

Внаслідок загинуло 6 людей: троє чоловіків і три жінки.

Як пише Associated Press, представник місцевого уряду зазначив, що зловмисники вийшли з машини, відкрили вогонь і одразу ж втекли.

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Відомо, що раніше невідомі неодноразово погрожували напасти на ринок, проте цей випадок став першим.

Сам ринок знаходиться далеко від туристичних районів міста.