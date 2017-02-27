Кучма дав свою оцінку діям Росії щодо окупованого Донбасу

Представник України у Тристоронній контактній групі, другий президент незалежної України Леонід Кучма застеріг, чим загрожує визнання Росією паспортів так званих "Л/ДНР".

За його словами, визнання Російською Федерацією "документів" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) є шляхом до замороженого конфлікту за типом Придністров'я, пише "Інтерфакс-Україна".

На мою думку, Росія давно прийняла для себе рішення влаштувати на пострадянському просторі конфлікт за зразком Придністров'я, заморожений конфлікт. Ситуація з "паспортами" – це крок у цьому напрямку,

– пояснив Кучма.

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Водночас він запевнив, що Україна твердо стоїть на своїй позиції – спершу повинні бути вирішені проблеми, пов'язані з безпекою на сході країни, потім – всі політичні проблеми.

Раніше перший президент України Леонід Кравчук пояснив, навіщо Росія визнала паспорти так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ, яким Росія фактично визнала паспорти псевдореспублік на окупованих районах Донбасу.