Легендарний харківський будинок покоління "розстріляного відродження" стане 3D-музеєм

Микола Хвильовий, Остап Вишня, Павло Тичина, Іван Багряний і ще майже 200 прізвищ видатних українців жили колись у цьому будинку.

6-поверхівку у формі літери "С" спеціально для митців збудував кооператив літераторів наприкінці 1920-их років. Та згодом будинок "Слово" стали пошепки називати "Крематорієм". Тут народжувалася українська література і тут помирали її творці.

Окрім біографій та фото митців, відвідувачі 3D-будинку побачать дуже багато цікавого і нового.

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Кожний зможе дізнатись, як письменники жартували, де жив двірник, що шпигував за митцями, як сусіди підписували свідчення проти друзів, і де розгорнулися найкривавіші події розстріляного відродження.

Коли точно 3D-музей запрацює, наразі невідомо, але над ним уже активно працюють. Проект живе на ентузіазмі кількох людей.