Лещенко не з’явився до суду щодо своєї елітної нерухомості

Народний депутат Сергій Лещенко не прийшов на засідання суду щодо його елітної нерухомості.

Сьогодні Феміда мала вирішувати, чи законно нардеп від "Блоку Петра Порошенка" придбав квартиру у центрі столиці. Сам Лещенко елітну нерухомість називав подарунком. Мовляв, гроші йому дали кохана жінка – ді-джей Анастасія Топольська і приятелька - власниця інтернет-видання "Українська Правда" Олена Притула. У Національному антикорупційному бюро вирішили перевірити, чи законно нардеп отримав коштовний подарунок. Читайте також: Скандал з квартирою Лещенка. В НАЗК знайшли порушення, нардеп має виплатити штраф

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