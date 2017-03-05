Лещенко повідомив, хто стоїть за зривом засідання у справі Насірова

Група народних депутатів планує ініціювати кримінальне розслідування відносно глави Cолом’янського суду Людмили Шереметьевої за зрив роботи суду. Заяву від політиків буде направлено в ГПУ та НАБУ.

Про це повідомив нардеп Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

"Нам відомо, що в суботу ввечері Солом'янський суд відвідав Ярослав Головачов, який очолює Апеляційний суд Києва. І саме це призвело до сьогоднішнього колапсу у справі Насірова: глава Cолом’янського суду Шереметьєва сказала не виходити на роботу другому черговому судді, унеможлививши розгляд відведення судді у справі Насірова в терміни його перебування під вартою. Таким чином, було зроблено все, щоб о 23:00 обрання запобіжного заходу Насірова так і не відбулося – і його відпустили з-під варти", – пише політик.

Група нардепів також вимагає відставки голови Апеляційного суду Києва Головачова, якого пов'язують зі "смотрящим" по українських судах Олександром Грановським.

За словами Лещенка, саме зв'язка "Шереметьєва – Головачов – Грановський" є реалізатором схеми порятунку Насірова від арешту.

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Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.



5 березня станом на 19:00 біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.