Лисенко назвав втрати серед українських захисників за останню добу

Україна зазнала втрат на фронті / Фото з Facebook

Двоє військових загинули, ще троє отримали поранення за минулу добу в результаті бойових дій в зоні АТО на Донбасі.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко на традиційному брифінгу.



"Внаслідок бойових дій за добу загинули двоє наших бійців, троє отримали поранення", – сказав він. Нагадаємо, раніше волонтер Мирослав Гай повідомив, що бойовики вбили трьох полонених бійців, захоплених на Світлодарській дузі.



Волонтер та координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв написав, що над військовими знущалися і мучили. Однак цю інформацію спростували у Міноборони.

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