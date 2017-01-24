Лише одна держава Європи випередила Україну по бідності

Випередити Україну рейтингу найбідніших країн Європи зуміла Молдова, де мінімальна зарплата становить 105 доларів. В Україні – 120 доларів.

Третину свого мінімального окладу 36% українці витрачають на їжу. Росіяни –25%. Найменше переймаються харчуванням в ЄС – лише 12% від щомісячного окладу.

Дивіться також: Чи вистачає українцям на їжу: прикра статистика

Відпочинок для українців взагалі не в пріоритеті. На це йде лише 1,5% місячного доходу.



А от втерти носа всій Європі вдалось гардеробом. Українці найбільше серед усіх витрачають на одяг – 5,7%.