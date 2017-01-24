Лише одна держава Європи випередила Україну по бідності
08:05, сьогодні 22729 Читать новость на русском
Випередити Україну рейтингу найбідніших країн Європи зуміла Молдова, де мінімальна зарплата становить 105 доларів. В Україні – 120 доларів.
Третину свого мінімального окладу 36% українці витрачають на їжу. Росіяни –25%. Найменше переймаються харчуванням в ЄС – лише 12% від щомісячного окладу.
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Відпочинок для українців взагалі не в пріоритеті. На це йде лише 1,5% місячного доходу.
А от втерти носа всій Європі вдалось гардеробом. Українці найбільше серед усіх витрачають на одяг – 5,7%.
Джерело: 24 Канал
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