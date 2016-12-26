Ломаченко хоче спробувати боксувати у іншій ваговій категорії

Український чемпіон за версією WBO у напівлегкій вазі розповів, якими чемпіонськими поясами хоче поповнити колекцію.

"Я б хотів провести мінімум три бою на рік, і попробувати свої сили у іншій ваговій категорії",

– сказав чемпіон.

Однак поки з переходом до іншої вагової категорії доведеться почекати. Адже, як запевнив Ломаченко, найближчим його суперником має стати кривдник Орландо Салідо. Взяти реванш українець спробує вже навесні наступного року.

Нагадаємо, цей матч-реванш має відбутися, за словами боксера, у 20-х числах березня 2017 року.