Ломаченко хоче спробувати боксувати у іншій ваговій категорії
23:21, 25 грудня 470 Читать новость на русском
Український чемпіон за версією WBO у напівлегкій вазі розповів, якими чемпіонськими поясами хоче поповнити колекцію.
"Я б хотів провести мінімум три бою на рік, і попробувати свої сили у іншій ваговій категорії",
– сказав чемпіон.
Однак поки з переходом до іншої вагової категорії доведеться почекати. Адже, як запевнив Ломаченко, найближчим його суперником має стати кривдник Орландо Салідо. Взяти реванш українець спробує вже навесні наступного року.
Нагадаємо, цей матч-реванш має відбутися, за словами боксера, у 20-х числах березня 2017 року.
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