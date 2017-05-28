Луценко анонсував ще більш масштабні операції по затриманню корупціонерів

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував проведення ще більш масштабних спецоперацій ніж та, яку провели щодо екс-податківців часів Віктора Януковича.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна". За словами Луценка, до операції готували близько восьми місяців.
"До того потрібно було здобути докази, не тільки, хто де перебував і, навіть, не тільки, хто і що ймовірно вкрав, але й скільки саме. Це експертизи, це висновки інститутів і потім полетіли гелікоптери", – пояснив він.
Читайте також: Аваков розповів про погрозливі дзвінки з Москви після масового затримання екс-посадовців
Також Луценко відповів на критику щодо транспортування екс-посадовців – їх доправили до Києва гелікоптерами.
"Я чую критику того, що, мовляв, гелікоптери коштують скількись грошей. Ну, по-перше, коштували вони дуже мало. Вони коштували менше однієї десятої відсотка від арештованого майна, але для того у поліції і існують гелікоптери. Вертоліт довго стояти на стоянці не буде", – наголосив Луценко.
До того ж, генпрокурор анонсував ще більш масштабні операції щодо затримання корупціонерів.
У цій та інших операціях, передбачені ще подальші дії. Можливо, навіть, більш масштабні, ніж щодо цих діячів,
– додав він.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.