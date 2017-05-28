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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Луценко анонсував ще більш масштабні операції по затриманню корупціонерів

21:04, сьогодні 2387 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував проведення ще більш масштабних спецоперацій ніж та, яку провели щодо екс-податківців часів Віктора Януковича.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна". За словами Луценка, до операції готували близько восьми місяців.

"До того потрібно було здобути докази, не тільки, хто де перебував і, навіть, не тільки, хто і що ймовірно вкрав, але й скільки саме. Це експертизи, це висновки інститутів і потім полетіли гелікоптери", – пояснив він.

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Також Луценко відповів на критику щодо транспортування екс-посадовців – їх доправили до Києва гелікоптерами.

"Я чую критику того, що, мовляв, гелікоптери коштують скількись грошей. Ну, по-перше, коштували вони дуже мало. Вони коштували менше однієї десятої відсотка від арештованого майна, але для того у поліції і існують гелікоптери. Вертоліт довго стояти на стоянці не буде", – наголосив Луценко.

До того ж, генпрокурор анонсував ще більш масштабні операції щодо затримання корупціонерів.

У цій та інших операціях, передбачені ще подальші дії. Можливо, навіть, більш масштабні, ніж щодо цих діячів,
– додав він.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.

Теги: Україна Юрій Луценко ГПУ Масові затримання екс-посадовців в Україні Корупція
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