Луценко не вірить у незаконні дії Марушевської

З розпоряджень Юлії Марушевської на посаді голови Одеської митниці не випливає можливостей, які вона нібито надала для заниження вартості, що приносило збитки до бюджету.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив генпрокурор Юрій Луценко.

За словами глави ГПУ, заява Марушевської про те, що її обшукали є неправдою, як і стаття в американській газеті.

"Я ні разу її ні в чому не звинувачував", – запевнив Луценко.

Натомість він нагадав, що СБУ вважає, що завдяки розпорядженням Марушевської відбувалось розмитнення з порушенням закону, а це призводило до збитків державі.

Я сьогодні заслуховував процесуального керівника у цій справі і поки що не бачу доказів такої діяльності Марушевської,

– заявив генпрокурор.

Луценко запевнив, що стежить за діяльністю правоохоронних органів, у тому числі СБУ.

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"Якщо вони покажуть факти, незалежно від того, що я з симпатією ставлюся до Марушевської, я підпишу підозру. Але зараз факти СБУ не переконують мене як процесуального керівника", – пояснив глава ГПУ.

Нагадаємо, 3 березня СБУ обшукала житло екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської в той час, коли вона перебувала із закордонним відрядженням у Гватемалі.



Марушевська згодом заявила, що сприймає такі дії, як тиск зі сторони чинної влади та відповідь на затримання голови ДФС Романа Насірова.