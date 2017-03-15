Луценко не вірить у незаконні дії Марушевської

З розпоряджень Юлії Марушевської на посаді голови Одеської митниці не випливає можливостей, які вона нібито надала для заниження вартості, що приносило збитки до бюджету.
Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив генпрокурор Юрій Луценко.
За словами глави ГПУ, заява Марушевської про те, що її обшукали є неправдою, як і стаття в американській газеті.
"Я ні разу її ні в чому не звинувачував", – запевнив Луценко.
Натомість він нагадав, що СБУ вважає, що завдяки розпорядженням Марушевської відбувалось розмитнення з порушенням закону, а це призводило до збитків державі.
Я сьогодні заслуховував процесуального керівника у цій справі і поки що не бачу доказів такої діяльності Марушевської,
– заявив генпрокурор.
Луценко запевнив, що стежить за діяльністю правоохоронних органів, у тому числі СБУ.
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"Якщо вони покажуть факти, незалежно від того, що я з симпатією ставлюся до Марушевської, я підпишу підозру. Але зараз факти СБУ не переконують мене як процесуального керівника", – пояснив глава ГПУ.
Нагадаємо, 3 березня СБУ обшукала житло екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської в той час, коли вона перебувала із закордонним відрядженням у Гватемалі.
Марушевська згодом заявила, що сприймає такі дії, як тиск зі сторони чинної влади та відповідь на затримання голови ДФС Романа Насірова.