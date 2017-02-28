Луценко розлютився через закриття справи проти Юри Єнакієвського

Верховний Суд України без сповіщення прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи щодо екс-нардепа Юрія Іванющенка, відомого під псевдо Юра Єнакієвський.

Про це в Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, це зроблено саме перед продовженням санкцій Євросоюзу щодо заарештованих активів екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

У мене є багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід – якомога швидше змінити склад ВСУ,

– заявив генпрокурор.

Читайте також: Лещенко назвав суддю, яка покриває Юру Єнакієвського

Нагадаємо, Інтерпол перестав розшукувати одного з найближчих соратників Януковича Юрія Іванющенка у квітні 2016 року на підставі того, що суд закрив справу "Юри Єнакіївського". Прізвище Іванющенка знову зявилося в базі Інтерполу 4 липня.