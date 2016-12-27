Луценко вказав, на чому Янукович "погорів" під час відеодопиту

За словами генерального прокурора України Юрія Луценка, Віктор Янукович підтвердив два дуже важливих юридичних моменти.

Про це він повідомив під час брифінгу у Краматорську Донецької області.

"У всьому шоу, яке влаштував захист Януковича під час скайп-зв’язку з українським судом, був один дуже важливий юридичний момент. У виступах, а потім далі на прес-конференціях, громадянин Янукович назвав Петра Олексійовича Порошенка Президентом України. Це був єдиний юридично значущий його виступ", – зазначив генпрокурор.

Юрій Луценко зазначив, що це був один з двох важливих моментів. Адже також під час відеодопиту екс-легітимний публічно визнав, що саме його підпис стоїть на листі про введення військ на територію держави.

З притаманною тільки Віктору Федоровичу елегантністю, він публічно визнав, що підписав лист по введенню військ на територію України. Оце з притаманною йому розумовою оригінальністю він сказав, що підписав, але не ввів у дію,

– підкреслив глава ГПУ.

Він додав, що справа по Віктору Януковичу буде передана до суду у першому кварталі 2017 року.

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