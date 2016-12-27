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Луценко вказав, на чому Янукович "погорів" під час відеодопиту

17:19, сьогодні 2746 Читать новость на русском
Генпрокурор Юрій Луценко
Генпрокурор Юрій Луценко / grushevskogo5.com

За словами генерального прокурора України Юрія Луценка, Віктор Янукович підтвердив два дуже важливих юридичних моменти.

Про це він повідомив під час брифінгу у Краматорську Донецької області.

"У всьому шоу, яке влаштував захист Януковича під час скайп-зв’язку з українським судом, був один дуже важливий юридичний момент. У виступах, а потім далі на прес-конференціях, громадянин Янукович назвав Петра Олексійовича Порошенка Президентом України. Це був єдиний юридично значущий його виступ", – зазначив генпрокурор.

Юрій Луценко зазначив, що це був один з двох важливих моментів. Адже також під час відеодопиту екс-легітимний публічно визнав, що саме його підпис стоїть на листі про введення військ на територію держави.

З притаманною тільки Віктору Федоровичу елегантністю, він публічно визнав, що підписав лист по введенню військ на територію України. Оце з притаманною йому розумовою оригінальністю він сказав, що підписав, але не ввів у дію,
– підкреслив глава ГПУ.

Він додав, що справа по Віктору Януковичу буде передана до суду у першому кварталі 2017 року.

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Теги: Україна Петро Порошенко Юрій Луценко Політика ГПУ Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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