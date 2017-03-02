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Луценко зацікавився батьком Вілкула

12:57, сьогодні 186 Читать новость на русском
Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул
Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул / "Новини Кривого Рогу"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про початок обшуків у Криворізькій міській раді.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

"2 березня проводиться низка обшуків у Криворізькій міській раді, за місцем мешкання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників підприємств, які причетні до легалізації 200 мільйонів гривень, виділених з бюджету в 2016 році", – наголосив очільник ГПУ.

Також Луценко додав, що в рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання з боку міського голови міста Юрія Вілкула, його першого заступника Євгенія Удода, заступника Олександра Катриченка, а також з боку інших чиновників міськради та низки підприємств.

Читайте також: Вілкул роздав виборцям по 500 гривень з бюджету, — Соболєв

Теги: Україна Політика Кримінал Корупція ГПУ Кривий Ріг Юрій Луценко Розслідування
Джерело: 24 Канал
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