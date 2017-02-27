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Ляшко зробив термінову заяву щодо "нової коаліції"

14:50, сьогодні 851 Читать новость на русском
Олег Ляшко зробив термінове звернення
Олег Ляшко зробив термінове звернення / president14.com.ua

Усі чутки про те, що Радикальна партія проводить таємні переговори про формування нової чи долучення до старої коаліції – це вигадки.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Ми не беремо участі у формуванні ніякої коаліції. Ми не збираємось долучатись до коаліції БПП і Народного фронту. Адже коаліції у Раді немає. Ніхто не бачив 226 голосів за існування цієї коаліції", – заявив Ляшко.

Він додав, що нову коаліцію його партія готова створити в єдиному випадку, коли проведуть дострокові вибори, і його партія переможе.

Нагадаємо, раніше нардеп Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що Ляшко незабаром зробить заяву щодо інформації про створення нової коаліції.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Олег Ляшко Радикальна партія
Джерело: 24 Канал
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