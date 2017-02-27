Ляшко зробив термінову заяву щодо "нової коаліції"

Усі чутки про те, що Радикальна партія проводить таємні переговори про формування нової чи долучення до старої коаліції – це вигадки.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Ми не беремо участі у формуванні ніякої коаліції. Ми не збираємось долучатись до коаліції БПП і Народного фронту. Адже коаліції у Раді немає. Ніхто не бачив 226 голосів за існування цієї коаліції", – заявив Ляшко.

Він додав, що нову коаліцію його партія готова створити в єдиному випадку, коли проведуть дострокові вибори, і його партія переможе.

Нагадаємо, раніше нардеп Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що Ляшко незабаром зробить заяву щодо інформації про створення нової коаліції.