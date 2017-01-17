Ляшку оголосили бойкот через сексизм

Депутати з міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти" та "Рівні можливості" пообіцяли ігнорувати всі законопроекти "Радикальної партії" через непристойну поведінку стосовно віце-прем'єрки з євроінтеграції.

Депутати вгледіли в пості Ляшка тижневої давності на Facebook сексизм і ненависть стосовно віце-прем'єрки з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе. Опальний Ляшко і справді не пошкодував для неї епітетів. Через нарікання віце-прем'єрки на неможливість отримати кредит у ЄС через дію мораторію на ліс кругляка, радикал назвав урядовця "ставленецею олігарха Пінчука" , "підсадною качкою" та "урядовим дауном".

Синдром Дауна –це генетична аномалія, яка припадає на одне з 700 немовлят. Насправді їх називають "діти Сонця". А з приводу відносин з олігархами, я би радив вам, Олегу Валерійовичу, цю тему ніколи не підіймати,

– сказав народний депутат від фракції "БПП" Олексій Мушак.

Ляшко намагався щось пояснити, проте до обурених молодих приєдналися і бувалі. Втямити радикала спробувала і Марія Матіос.

Попри тиск і вигуки, вибачатись з трибуни Ляшко не став, зробивши це в кулуарах. Але вибачився він не перед Климпуш-Цинцадзе.

Всі, хто хоче вивезти з України необроблений ліс, продати землю, підняти пенсійний вік для українців, – це дауни, яким не місце на урядових кріслах. Перед ким я хотів би вибачитись, так це перед дітьми з синдромом Дауна,

– заявив лідер "Радикальної партії".

Сама віце-прем'єр-міністр заяви Ляшка не коментувала, хоча у коментарях у Facebook подякувала депутатам за підтримку.

Читайте також: Синдромо скотиняко радикал: ведучі дотепно висміяли Ляшка в пісні