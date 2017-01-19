Людей, що їхали на похорон до бійця, змусили дивитись російську пропаганду

В міжнародному автобусному рейсі, що їхав з Німеччини до Херсону, водії безперестанку крутили російські серіали. В тому ж автобусі були мати та донька, які їхали на похорон марпіха, що загинув в АТО.

Як розповіла письменниця Лариса Ніцой, жінки просили водіїв вимкнути російську пропаганду, однак водії нагрубіянили та додали, що серіали їм дав "шеф зі Львова".

Водії на її пояснення, що їде на похорон воїна, нахабно заявляють: "А нам то що!" і розтлумачили, що ці фільми їм дав шеф зі Львова, і вони їх будуть крутити, і крутитимуть так голосно, як їм хочеться,

– написала письменниця.

Більше того, протягом двох днів поїздки між серіями показували врізки із російськими новинами про "фашистів" в Одесі і "фашистський" Майдан.

Сестра пасажирки вирішила з’ясувати ситуацію у головному офісі фірми, яка обслуговує цей рейс. Там пообіцяли втрутитись. Однак, після цього водії зробили звук серіалів ще гучнішим.

Ця історія набула резонансу в соцмережах, до фірми почали телефонувати і інші небайдуже, тож серіали в автобусі врешті вимкнули.

До речі, їхали жінки на похорон морпіха Сергія Сонька, який разом з двома товаришами зник в районі Маріуполя 8 січня. Пізніше з’ясувалось, що всі троє загинули, а їхні тіла були в бойовиків. 13 січня бойовики передали тіла трьох бійців Україні.