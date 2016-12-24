Люди знову вийшли на антипрезидентський протест в Південній Кореї

250 тисяч людей вийшли на антипрезидентський протест на вулиці Сеула.

Корейці вимагають, аби Конституційний суд швидко ухвалив рішення про відставку очільниці держави Пак Кин Хе.

Її імпічмент вже схвалив парламент. Однак, аби Пак Кин Хе пішла остаточно, своє "так" має сказати Конституційний суд. Рішення має бути ухвалене упродовж півроку.

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Нагадаємо, політичний скандал довкола очільниці країни спалахнув після того, як стало відомо про втручання її близької подруги у державні справи. Тепер подругу арештували. Їй закидають обвинувачення у корупції та вимагання.