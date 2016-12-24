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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Люди знову вийшли на антипрезидентський протест в Південній Кореї
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Люди знову вийшли на антипрезидентський протест в Південній Кореї

23:20, сьогодні 2
Протести в Південній Кореї
Протести в Південній Кореї / Screenshot

250 тисяч людей вийшли на антипрезидентський протест на вулиці Сеула.

Корейці вимагають, аби Конституційний суд швидко ухвалив рішення про відставку очільниці держави Пак Кин Хе.

Її імпічмент вже схвалив парламент. Однак, аби Пак Кин Хе пішла остаточно, своє "так" має сказати Конституційний суд. Рішення має бути ухвалене упродовж півроку.

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Нагадаємо, політичний скандал довкола очільниці країни спалахнув після того, як стало відомо про втручання її близької подруги у державні справи. Тепер подругу арештували. Їй закидають обвинувачення у корупції та вимагання.

Теги: протести Південна Корея Політика
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