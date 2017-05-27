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Макрон перейнявся українським питанням: скликає нормандський формат

20:40, сьогодні 950 Читать новость на русском
Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

Новобраний французький президент Еммануель Макрон одним з пріоритетів вважає українську проблему на Донбасі і вважає, що вже найближчим часом необхідно провести зустріч нормандської четвірки, до якої входять глави Франції, Німеччини, Росії та України.

Про це пише російське видання ТАСС.

"Необхідно просуватися по шляху виконання мінських домовленостей. Вважаю, що найближчим часом варто провести зустріч у нормандському форматі", ж наголосив французький президент.

Також він додав, що до врегулювання конфлікту на Донбасі про скасування санкції щодо Росії навіть не може йти мова.

Нагадаємо, 29 травня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Версалі з Володимиром Путіним. Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що однією з ключових тем зустрічі буде українське питання.

Теги: Україна Політика Мінські домовленості Нормандський формат Франція Еммануель Макрон
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