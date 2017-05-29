Макрон пригрозив Путіну через ескалацію на Донбасі

Під час зустрічі Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, французький президент застеріг російського колегу – у разі ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії.

Про це інформує Hromadske.ua.

"Щодо української кризи, я підтверджую, що у разі ескалації ми можемо посилити санкції проти Росії. Але я хочу, щоб відбувалась деекскалація і нам не довелось цього робити", — наголосив Макрон.

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При цьому Путін сказав, що санкції не допоможуть у врегулюванні цього конфлікту.

"Як санкції можуть допомогти у врегулюванні кризи в Україні? Ніяк не допоможуть. Тому я закликаю боротись із будь-якими обмеженнями у світовій економіці", — обурився глава Кремля.

Також Макрон додав, що хоче активізувати нормандський формат.