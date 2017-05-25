Макрону передали лист від політв’язня Сущенка

Лист затриманого в Росії кореспондента Романа Сущенка передали в канцелярію президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це розповів адвокат політв’язня Марк Фейгін, повідомляє Укрінформ.

"У французькому посольстві мені підтвердили, що лист мого підзахисного президенту Макрону доставили за призначенням. Тобто, щонайменше, в канцелярію президента Франції. Сподіваюся, на зустрічі Макрона і Путіна 29 травня якось ця тема порушуватиметься", – зазначив він.

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Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.



7 жовтня йому було висунуто звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. 14 лютого 2017 Лефортовський районний суд продовжив Сущенку термін перебування під вартою до 30 квітня.



В березні Романові вперше за понад півроку побачився зі своєю дружиною.



26 квітня Лефортовський районний суд Москви постановив продовжити арешт Сущенку до 30 червня.