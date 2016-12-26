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Телеканал новин 24 Масова бійка із стріляниною сталася на Рівненщині
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Масова бійка із стріляниною сталася на Рівненщині

19:19, сьогодні 2078 Читать новость на русском
Поліція розслідує обставини масової бійки
Поліція розслідує обставини масової бійки / Прес-служба поліції

У селі Деражне Костопільського району Рівненської області сталася масова бійка зі стріляниною біля одного з розважальних закладів. Внаслідок чого постраждали 11 людей.

Як розповіли у поліції, конфлікт трапився вночі 25 грудня між місцевими жителями і жителями Волинської області, які приїхали в Деражне, оскільки в їхньому селі всі розважальні заклади працюють тільки до півночі.

Спершу конфлікт почався у закладі, а тоді близько 20 людей продовжили з'ясовувати стосунки на вулиці, влаштувавши бійку, а потім і стрілянину.

Повідомляється, що 52-річний чоловік власниці закладу зламав руку. Крім того, після конфлікту з пораненнями від пострілів з травматичної зброї по допомогу до медиків звернулися 19- і 22-річний жителі Волинської області. Також вісім жителів Деражні отримали незначні тілесні ушкодження.

На місці події правоохоронці вилучили гільзи від пристрою для відстрілу гумових куль і газовий балончик Терен-4.



За цим фактом розпочато Кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

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Теги: Україна Кримінал Рівне
Джерело: 24 Канал
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