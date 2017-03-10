Медведєв зробив неприємний сюрприз російським водіям

Росіяни до 2109 року будуть зобов'язані платити за проїзд 70-кілометровою ділянкою траси М3 "Україна" в Калузькій області.

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляється на офіційному сайті комерційного права.

"Встановити, що використання ділянки автомобільної дороги загального користування федерального значення М3 "Україна" Москва - Калуга - Брянськ - кордон з Україною в Калузькій області здійснюється на платній основі до 1 травня 2109 року", – мовиться в розпорядженні.

Натомість водії, які хочуть заощадити, можуть скористатися безкоштовними автодорогами "в об'їзд" протяжністю 123 і 135 км.

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Зазначимо, що вартість проїзду згаданою ділянкою не вказується.