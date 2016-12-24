Меркель підловили за покупками у супермаркеті: з’явилося фото

Канцлер Німеччини Ангела Меркель напередодні Різдва сходила за продуктами у супермаркет.

Як пише Bild, вона купила картоплю, масло, сир, перець і коробку цукерок.

Загальна сума покупок склала близько 100 євро, зазначає видання. Bild стверджує, що у цьому році на столі Меркель не буде ні традиційного різдвяного гусака, ні коропа, ані алкоголю.



На опублікованому фото, у магазині Меркель супроводжували кілька охоронців. За підрахунками видання, за рік вона відвідала цей супермаркет близько 30 разів.

Angela Merkel doing her own shopping before Christmas, as always https://t.co/uhBDHMxQFT pic.twitter.com/Ui0lcgZZtA — Bojan Pancevski (@bopanc) 24 грудня 2016 р.

Як відомо, християни-католики та протестанти у суботу, 24 грудня, зустрічають Різдво за Григоріанським календарем.