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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Меркель та Трамп не зустрілися через сніг

16:01, сьогодні 234 Читать новость на русском
Сніг завадив Меркель зустрітися з Трампом
Сніг завадив Меркель зустрітися з Трампом

Тисячі скасованих авіарейсів і закриті школи. Північ США потерпає від снігового буревію. Тож навіть офіційний візит Канцлерки Німеччини Ангели Меркель у Вашингтон, де вона мала зустрітись з американським Президентом Дональдом Трампом, перенесли.

Офіційну зустріч двох світових лідерів перенесли на п’ятницю, 17 березня.

Крім цього, через негоду влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан через сніговий шторм Стелла.

Мер Нью-Йорка просить людей не виходити на вулиці без потреби.

Тим часом комунальники готують техніку до розчищення вулиць.

Читайте також: Рятувальники попереджають про паводки та сходження лавин через негоду

Теги: Політика США Дональд Трамп Ангела Меркель Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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