Меркель та Трамп не зустрілися через сніг

Тисячі скасованих авіарейсів і закриті школи. Північ США потерпає від снігового буревію. Тож навіть офіційний візит Канцлерки Німеччини Ангели Меркель у Вашингтон, де вона мала зустрітись з американським Президентом Дональдом Трампом, перенесли.

Офіційну зустріч двох світових лідерів перенесли на п’ятницю, 17 березня. Крім цього, через негоду влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан через сніговий шторм Стелла. Мер Нью-Йорка просить людей не виходити на вулиці без потреби. Тим часом комунальники готують техніку до розчищення вулиць. Читайте також: Рятувальники попереджають про паводки та сходження лавин через негоду