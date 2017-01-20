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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ми навчилися контролювати уряд, – заступник Верховної Ради

13:55, сьогодні 83 Читать новость на русском
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У парламенті відбулася традиційна година запитань до уряду. Робота Верховної ради тривала всього 1,5 години.

За словами депутатів, на цій сесії було набагато більше позитивних рішень, ніж негатавних.

На думку позафракційного нардепа Віктора Чумака, парламент не провалив важливих законів.

Ми не дали прийняти багато лобістських законів, які стосувались, до прикладу, спрощення будівництва на березі річок та не дали прийняти спец конфіскацію, яка розвалює кримінальне та цивільне право,
– розповів нардеп.

Заступник Верховної Ради Оксана Сироїд заявила за цю сесію парламентарі навчилися щоденно контролювати роботу уряду.

Як відомо, наступна пленарна сесія Ради розпочнеться 7 лютого.

Теги: Україна Політика Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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