Ми зібрались, щоб почати боротьбу за владу, – Білецький в Раді озвучив вимоги

Народний депутат Андрій Білецький, який на сьогодні є головою партії "Національний корпус", з трибуни Верховної Ради озвучив вимоги, з якими націоналісти трьох сил прийшли маршем до Ради.

Я говорю від імені працюючої і воюючої України – одну з яких ви знищуєте зараз, а іншу зраджуєте – купка мільйонерів і мільярдерів, багато з яких присутні тут, фактично узурпували всю владу в країні – президент, уряд і більшість парламенту належать до однієї й тієї самої "кліки",

– гучно заявив Білецький.

Нардеп пояснив, заради чого націоналісти об’єднались у сьогоднішньому Марші гідності.

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"Ми українські націоналісти єднаємо свої зусилля, щоб протистояти збройному окупанту на сході та фінансовому диктату з заходу, але в першу чергу, щоб знищити цю владу, яка помилково називається українська", – сказав голова "Національного корпусу".

Як державники ми вимагаємо нового політичного курсу, що має спиратись на пріоритет національних інтересів. Ми не допустимо приватизації стратегічних підприємств, продажу сільськогосподарських земель, щоквартального зростання цін на комунальні послуги.

Білецький наголосив, що вони вимагають негайного розірвання дипломатичних відносин між Україною та Росією.

"Ми вимагаємо розірвання дипвідносин з РФ і врешті-решт дієвого механізму імпічменту президента та відкликання депутатів. Ми українські націоналісти об’єднані і рішучі, як ніколи. Я вам обіцяю, якщо ви надумаєте не виконати, в нас вистачить сміливості і сил, і рішучості саморозпустити цю Верховну раду – повірте, ми це зробимо. Ми зібрались для того, щоб почати боротьбу за владу, щоб вона була більше не крадійська, а українська", – закінчив свій виступ Андрій Білецький.

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Як зауважили активісти з руху "Чесно", це вперше Андрій Білецький з'явився у Верховній Раді.

Нардеп Андрій Білецький вперше з'явився у @verkhovna_rada

Ввін пропустив усі пленарні засідання у 2016 році - https://t.co/zbMGSNgpef pic.twitter.com/Kl2sVvZ1lK — ЧЕСНО (@chesno_movement) 22 лютого 2017 р.

Нагадаємо, 22 лютого о 10:00 у Києві розпочався Марш національної гідності, в якому бере участь "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор".