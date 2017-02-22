12:34
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, 21 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 11:00: Засідання Радбезу ООН. Річниця теракту у Харкові
Випуск новин
12:13, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Ми зібрались, щоб почати боротьбу за владу, – Білецький в Раді озвучив вимоги

12:08, сьогодні 828 Читать новость на русском
Білецький вперше за довгий час з'явився в Раді
Білецький вперше за довгий час з'явився в Раді / Фото із соцмереж

Народний депутат Андрій Білецький, який на сьогодні є головою партії "Національний корпус", з трибуни Верховної Ради озвучив вимоги, з якими націоналісти трьох сил прийшли маршем до Ради.

Я говорю від імені працюючої і воюючої України – одну з яких ви знищуєте зараз, а іншу зраджуєте – купка мільйонерів і мільярдерів, багато з яких присутні тут, фактично узурпували всю владу в країні – президент, уряд і більшість парламенту належать до однієї й тієї самої "кліки",
– гучно заявив Білецький.

Нардеп пояснив, заради чого націоналісти об’єднались у сьогоднішньому Марші гідності.

Читайте також: Націоналісти з Маршу гідності оголосили про об'єднання

"Ми українські націоналісти єднаємо свої зусилля, щоб протистояти збройному окупанту на сході та фінансовому диктату з заходу, але в першу чергу, щоб знищити цю владу, яка помилково називається українська", – сказав голова "Національного корпусу".

Як державники ми вимагаємо нового політичного курсу, що має спиратись на пріоритет національних інтересів. Ми не допустимо приватизації стратегічних підприємств, продажу сільськогосподарських земель, щоквартального зростання цін на комунальні послуги.

Білецький наголосив, що вони вимагають негайного розірвання дипломатичних відносин між Україною та Росією.

"Ми вимагаємо розірвання дипвідносин з РФ і врешті-решт дієвого механізму імпічменту президента та відкликання депутатів. Ми українські націоналісти об’єднані і рішучі, як ніколи. Я вам обіцяю, якщо ви надумаєте не виконати, в нас вистачить сміливості і сил, і рішучості саморозпустити цю Верховну раду – повірте, ми це зробимо. Ми зібрались для того, щоб почати боротьбу за владу, щоб вона була більше не крадійська, а українська", – закінчив свій виступ Андрій Білецький.

Читайте також: Учасники Маршу Гідності озвучили свій ультиматум владі

Як зауважили активісти з руху "Чесно", це вперше Андрій Білецький з'явився у Верховній Раді.

Нагадаємо, 22 лютого о 10:00 у Києві розпочався Марш національної гідності, в якому бере участь "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор".

Теги: Україна Політика Верховна Рада Андрій Білецький ВО "Свобода" Правий сектор Марш Гідності
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Марш Гідності у Києві: онлайн-трансляція
сьогодні, 10:02 Марш Гідності у Києві: онлайн-трансляція
5374
Циничная правда о жителях Донбасса
сьогодні, 12:01 Циничная правда о жителях Донбасса
Сергій Гайдай 3747
Новый советник Трампа: очередное разочарование России?
сьогодні, 08:19 Новый советник Трампа: очередное разочарование России?
Павло Шехтман 1937
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
1110
Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина
сьогодні, 03:57 Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина
Блог Медіа 1401
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Львівські школи закрили на карантин
 19 грудня 2016 , 16:28
Платні дороги для вантажівок: як це може бути
 10 листопада 2016 , 13:36
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук