Міністра інфраструктури не відпустили у США

Міністр інфраструктури Володимир Омелян 4 березня мав відлетіли з робочим візитом до США. За його словами, було заплановано близько 20 зустрічей.

Крім того, він мав потрапити на українсько-американський бізнес-форум, який відбудеться у Нью-Йорку 6-7 березня.

Однак, візит Омеляну довелось скасувати, бо йому не видали дозвіл на поїздку.

"Причина скасування поїздки банальна: хтось у Кабміні вирішив, що оскільки від Вінниці до Вашингтона 7 799 км, то нічого їздити в таку глухомань і дозволу на поїздку мені не дали", – повідомив міністр.

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Хоча Омелян знайшов у цьому і позитив – через скасування поїздки дуже зрадів син мінстра.

"Єдиний, хто втішився – це Марк: "Тато, ти вдома?!", – розповів Омелян.