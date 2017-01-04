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Міноборони готується до нових військових навчань біля Криму

15:31, сьогодні 11219 Читать новость на русском
Військові навчання біля Криму
Військові навчання біля Криму / Фото з відкритих джерел

Збройні сили України будуть проводити нові військові навчання неподалік Криму.

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак у інтерв'ю "5 Каналу".

"Ми ні в кого питати не збираємося, які вчення проводити нам на нашій території", – наголосив Полторак.

Він додав, що нові навчання проводитимуться за потребою, але регулярно. Адже, на думку міністра, попередні ракетні стрільби були дуже вдалими.

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Нагадаємо, попередні військові навчання біля Криму, які проводили 1-2 грудня на Херсонщині, дуже розізлили Росію. У Кремлі тоді пригрозили ракетним ударом.

Теги: Україна Міністерство оборони України Політика Новини Криму Степан Полторак Військові навчання біля Криму Збройні Сили України
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