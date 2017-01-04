Могилу "Мотороли" зняли на фото

В інтернеті опублікували фото з могили вбитого проросійського бойовика Арсенія Павлова "Мотороли", якого поховали на кладовищі "Донецьке море".
Про це повідомляє у соцмережах один із пабліків сепаратистів.
За словами проросійської журналістки Оксани Шкоди, поруч з ватажком бандформування "Спарта" похований ще один терорист Віталій Андрєєв, який загинув у жовтні 2016 року.
Зараз тут дві могили. Планується на цій стороні цвинтаря зробити Алею слави,
– заявила Шкода.
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