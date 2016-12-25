Молитви під обстрілами та паради Снігуроньок: як у світі святкують Різдво

Християни західного обряду святкують Різдво Христове. Святкування розпочали ще напередодні ввечері. Проте у багатьох країнах світу – посилені заходи безпеки.

Традиційно тисячі паломників та туристів з усього світу приїздять на Різдво у Вифлеєм. Саме в цьому місті, згідно зі Святим Письмом, народився Ісус Христос. Вночі там відслужили святкову месу у Храмі Різдва Господнього.

Глава католицької церкви Франциск провів службу Божу у Ватикані. В соборі Святого Петра Понтифік закликав до любові та милосердя на тлі війни у Сирії.

А у італійському місті Аматріс сотні сімей святкують Різдво у тимчасових притулках. Влітку їхні помешкання зруйнував потужний землетрус. Місто потрохи повертається до життя, напередодні віряни встановили там шопку і зібрались на святкову вечерю.

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Для християн в Іраку святкування Різдва затьмарене терором з боку "Ісламської держави". Святкові меси провели у звільнених від бойовиків районах біля міста Мосул – випрошували мир на своїй землі.

Безтурботно Різдво сьогодні відзначають в Австралії. Натовп людей в шапках Санта-Клауса зібрався на пляжі Сіднея. А в Білорусі – з нагоди католицького Різдва – провели парад Дідів Морозів та Снігурочок. У костюми радянських персонажів перевдягнулися сотні людей, вони пройшлися вулицями Мінська.