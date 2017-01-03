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МЗС повідомило про поточний стан справ з могилою Олеся в Празі

14:42, сьогодні 176 Читать новость на русском
Могила Олександра Олеся у Празі
Могила Олександра Олеся у Празі / Соцмережі

Міністерство закордонних справ України через Посольство України в Празі вживає заходів з метою збереження та подальшого перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини, які було ексгумовано.

Про це йдеться на офіційному сайті міністерства.

Зазначається, що завдяки втручанню українських дипломатів, останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища, допоки не буде рішення родичів письменника, які проживають в Канаді, щодо місця остаточного захоронення.

Також у відомстві додали, що вживаються всіх заходи для належного перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини.

"МЗС України тримає питання перепоховання Олександра Олеся на особливому контролі", – підкреслили у прес-службі дипустанови.

Читайте також: Скандал навколо могили Олеся: В'ятрович пояснив, що варто робити Україні

Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.

У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію.

Теги: Перепоховання Олександра Олеся Україна Політика Скандал Чехія Література МЗС України Історія
Джерело: 24 Канал
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