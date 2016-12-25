На борту російського літака могли перебувати секретні документи Міноборони РФ, – джерело

На борту російського літака Ту-154, який впав у Чорне море, могли перебувати документи Міністерства оборони РФ.
Літак Ту-154 в ЗМІ вже назвали "поштовиком". Як повідомляє видання "Фонтанка" з посиланням на власні джерела в Міністерстві оборони Росії, на борту літака перевозили великий обсяг військових паперів, в тому числі мова йде про секретні документи.
Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири.
Зокрема, військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.
Раніше серед ймовірних причин падіння літака назвали технічну несправність літака та якість палива.
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