На борту сумнозвісного Ту-154 була уродженка України: назвали ім'я

На борту російського літака Ту-154, який розбився над морем, була уродженка України 34-річна Надія Ігнатьєва.

Про це повідомляє Громадське.

За даними видання, Ігнатьєва народилася в Сніжному Донецької області. Вона мала російське громадянство, тривалий час жила у Москві.

За словами матері загилої Валентини Марченкової, Ігнатьєва була танцівницею в Ансамблі російської армії імені Алєксандрова майже 10 років. ЇЇ чоловік також працює в ансамблі, проте в літаку його не було.

Я вважаю, що їх аморально послали на цей об'єкт, на це грандіозне свято. Що святкувати? Там же пролилося стільки крові... Треба було там дітей обігріти, привезти їм гуманітарну допомогу, але концерт? І ризикувати життям наших дітей? Ми намагалися відрадити Надю летіти туди, але вона артист, виступи були її обов'язком, а ансамбль — її другою сім'єю,

– розповіла матір загиблої.

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