На Донеччині з'явились озброєні до зубів спецпризначенці

Спецпризначенці КОРДу з'явились у Донецькій області. Основне завдання бійців цього спецпідрозділу - затримання озброєних злочинців.

Про це розповів глава Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

За його словами, складу підрозділу увійшли співробітники поліції, які пройшли жорсткий відбір, а також 2-х місячні курси виживання.

Крім того, спецпризначенці отримали повний комплект бойової амуніції.

"У підрозділу є вся необхідна матеріально-технічна база: і обмундирування, і спецтехніка, і озброєння... Бійці нашого донецького КОРДу мають стати найкращими, бо саме вони працюють в умовах найбільшої небезпеки, ніж будь-який інший спецпідрозділ в країні", – розповів Аброськін.

Читайте також: Бойовий загін КОРД вирушив ловити диверсантів у зону АТО