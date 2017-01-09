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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

На Донеччині з'явились озброєні до зубів спецпризначенці

22:37, сьогодні 2580 Читать новость на русском
Саме цей підрозділ працює в умовах найбільшої небезпеки
Саме цей підрозділ працює в умовах найбільшої небезпеки

Спецпризначенці КОРДу з'явились у Донецькій області. Основне завдання бійців цього спецпідрозділу - затримання озброєних злочинців.

Про це розповів глава Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

За його словами, складу підрозділу увійшли співробітники поліції, які пройшли жорсткий відбір, а також 2-х місячні курси виживання.

Крім того, спецпризначенці отримали повний комплект бойової амуніції.

"У підрозділу є вся необхідна матеріально-технічна база: і обмундирування, і спецтехніка, і озброєння... Бійці нашого донецького КОРДу мають стати найкращими, бо саме вони працюють в умовах найбільшої небезпеки, ніж будь-який інший спецпідрозділ в країні", – розповів Аброськін.

Читайте також: Бойовий загін КОРД вирушив ловити диверсантів у зону АТО

Теги: Війна на Донбасі Новини Донецька Поліція Україна
Джерело: 24 канал
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